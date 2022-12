Agressieve man bedreigt treinconducteur NMBS: “Ik sla al je tanden eruit”

Op TikTok gaan er beelden rond waarop een jonge man compleet over de rooie gaat en een conducteur van spoorwegmaatschappij NMBS van alles toeschreeuwt. Op de video, die intussen al meer dan 20.000 keer is bekeken, is te zien hoe de reiziger vlak voor de treinbegeleider gaat staan en hem herhaaldelijk commandeert om neer te zitten. “Ik ga je tanden eruit slaan. Ga zitten hier. Ga zitten nu hier!”, brult de jonge man furieus. De conducteur kan gelukkig zijn kalmte bewaren en gaat niet mee in het verhaal van de woedende passagier. De aanleiding van het incident is nog onbekend.

In een tweede filmpje van hetzelfde TikTok-account krijgen we het vervolg op de aanvaring te zien. De NMBS-medewerker lijkt enkele ogenblikken later de politie op te bellen, waarna de kwade man, die nog steeds niet bedaard is, hem uitscheldt. “Doe maar, kankerhoertje dat je bent”, klinkt het onder meer.

De NMBS is niet te spreken over de feiten. Momenteel worden de exacte omstandigheden van het voorval nog onderzocht. “Wij veroordelen elke vorm van agressiviteit of geweld naar ons personeel toe. Die mensen doen maar gewoon hun job”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “Ze doen hun uiterste best om pendelaars en dagjestoeristen een zo aangenaam mogelijke reis te bezorgen. Onze collega’s staan in voor de veiligheid en informatieverlening aan boord van onze trein en ze controleren de geldigheid van de tickets. Dan kunnen ze dit gedrag natuurlijk missen als kiespijn. Bij dezen wil ik de treinreiziger dan ook oproepen om onze mensen met rust te laten opdat zij ongehinderd hun werk kunnen uitvoeren”, aldus Crols. (wvb)