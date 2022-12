Kerstmarkt Düsseldorf ontruimd na waarschuwing aanslag

De politie in de Duitse stad Düsseldorf heeft maandagmiddag de kerstmarkt in de binnenstad ontruimd. Volgens lokale media werd de politie telefonisch gewaarschuwd dat er een aanslag zou plaatsvinden. De politie bevestigt dat het om een veiligheidskwestie gaat, maar laat ook weten dat er geen acuut gevaar is.

De agenten waren rond 15.00 uur in groten getale uitgerukt en hebben de binnenstad afgezet voor het publiek. Het stadhuis is ontruimd. Het is niet duidelijk of de waarschuwing ging om een bommelding of een ander soort dreiging. De rest van de dag blijft de kerstmarkt in ieder geval gesloten.