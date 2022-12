Onder de ogen van haar kleindochter is Heidi Braye (52) zondagavond thuis in Marke vermoord door haar ex met een zwaard. Heidi had al enige tijd een nieuwe vriend, en dat kon Mohamed Z. (37) niet verkroppen. “Zijn stoppen zijn doorgeslagen omdat hij jaloers was”, zegt de nieuwe vriend. “Ik neem het mezelf kwalijk dat ik haar niet heb kunnen redden.”