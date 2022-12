Elke dag een glas. Of een paar. Vooral hoogopgeleide en oudere mannen houden vast aan hun gewoonte. “Ze bewegen zich van zakenlunches naar recepties”, zegt Katleen Peleman van VAD. “Wijn drinken is er normaal, neen zeggen is er moeilijk.” De jeugd geeft deze keer het goede voorbeeld. “Dagelijks drinken is bij hen een zeldzaamheid geworden.”