Kindjes die geforceerd eten krijgen of tegen de grond worden gegooid wanneer ze iets fout doen. De klacht die het Agentschap Opgroeien kreeg over kinderopvang Babilou in Kraainem is niet min. Ook in 2019 en 2020 kwamen er klachten, en toch springen ouders massaal in de bres voor hun crèche.