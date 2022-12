De ‘Godfather van de Vlaamse keuken’ heeft zijn eigen Duvel

Driesterrenchef Peter Goossens heeft maandagavond de ‘Duvel x Hof van Cleve’ voorgesteld. Een gelimiteerd speciaalbier dat het resultaat is van een etentje tussen Goossens en de brouwmeester van Duvel-Moortgat.

“Daar aan die tafel is het idee ontstaan om een eigen bier te maken”, aldus Goossens. “Ik erger me er al jaren aan het feit dat er hier in België elk weekend wel een of andere kaasavond is van de vogelpik, voetbal of weet ik welke vereniging waarbij mensen slechte wijn drinken. Terwijl wij zo veel goeie bieren hebben die perfect matchen met kaas. Bieren die vaak zelfs nog goedkoper zijn dan die wijn, maar omdat de Franse toeristische dienst hier in de jaren zeventig zo hard doordramde op die kaas en wijn, zijn we allemaal gaan geloven dat we dat bij kaas moeten drinken. Toen ik de brouwmeester over die ergernis vertelde, kwam het idee voor dit bier. Mijn sommelier Tom Ieven werkte er samen met hem aan. Het resultaat is een donker bruin bier geworden van 10,8 graden. Er zijn tweeduizend 75cl-flessen van, die in de Stadsbrouwerij De Koninck en bij ons in Hof van Cleve geschonken zullen worden. Het gaat dus om een beperkte oplage die niet in de winkel komt te liggen.”

Of er ooit meer van gemaakt zullen worden? “Eerst zien hoe dit werkt.”

