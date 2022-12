Portugese fans spuwen Cristiano Ronaldo uit, maar dat is zonder de bondscoach gerekend: “Ik hou me niet bezig met opiniepeilingen”

Cristiano Ronaldo (37), je bent voor of je bent tegen, een middenweg is er niet. Alleen nam het aantal ‘haters’ de voorbije maanden toch gestaag toe. Het interview waarin hij wild om zich heen schopte naar Manchester United zette de toon, maar ook zijn prestaties op dit WK worden in Portugal allerminst gesmaakt. De fans willen hem op de bank zien, maar daar lijkt coach Fernando Santos niet naar te gaan luisteren.