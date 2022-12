Deze kwartfinalisten kennen we al, zorgt Zwitserland of Marokko alsnog voor een verrassing?

De kwartfinales van het WK in Qatar worden een titanenstrijd. Vijf van de zes kwartfinalisten staan de top tien van de FIFA-ranking, Kroatië is twaalfde. Met Nederland-Argentinië, Kroatië-Brazilië en Engeland-Frankrijk kennen we al drie van de vier kwartfinales. Aan Marokko (tegen Spanje) en Zwitserland (tegen Portugal) om alsnog voor een verrassing te zorgen.

Elke wereldbeker voetbal heeft wel een of meerdere verassende kwartfinalisten, maar met Nederland-Argentinië, Kroatië-Brazilië en Engeland-Frankrijk staan er voorlopig enkel usual suspects in de kwartfinale.

De hoop op een verrassing ligt bij de twee resterende 1/8ste finales: Marokko-Spanje en Zwitserland-Portugal.

Dit is het programma van de kwartfinales:

9 december: Kroatië-Brazilië (16u) en Nederland-Argentinië (20u)

10 december: Marokko/Spanje-Portugal/Zwitserland (16u) en Engeland-Frankrijk (20u)

Vier jaar geleden hadden we met Zweden, Uruguay en Rusland nog drie verrassingen in de kwartfinales. In 2014 in Brazilië stonden Costa Rica en Colombia in de kwartfinales, in 2010 Ghana, Uruguay en Paraguay. En zo kunnen we wel even doorgaan.

Niets van dat alles in Qatar, in de groepsfase waren er wel verschillende verrassingen met als twee meest in het oog springende de uitschakelingen van Duitsland… en België.