IN BEELD. Neymar en co. stoppen Pelé hart onder de riem na zege tegen Zuid-Korea

De spelers van Brazilië, Neymar op kop, hebben na hun 4-1-zege in de 1/8ste finales van het WK een spandoek bovengehaald om Pelé (82) een hart onder de riem te steken. De gezondheidstoestand van de Braziliaanse voetballegende is precair, ook al kwamen er de voorbije dagen boodschappen van hemzelf (via sociale media) en familieleden om iedereen gerust te stellen. Pelé liet al weten dat alle boodschappen hem deugd doen, dit gebaar zal hem bijzonder plezieren.