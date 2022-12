Ook de bondscoach swingt: Braziliaanse sterren betrekken Tite in vreugdedansje (en die laat zich gaan)

Feest bij Brazilië. De Goddelijke Kanaries veegden de vloer aan met Zuid-Korea in de achtste finales, Neymar en co trakteerden de wereld nog eens hun aanstekelijke dansjes. Zelfs bondscoach Tite liet even zien nog over soepele heupen te beschikken. Hij werd in de vreugde betrokken na de 3-0 van Richarlison en liet zich dat welgevallen.