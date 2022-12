Dit jaar zijn in ons land al minstens 22 vrouwen vermoord omdat ze vrouw waren. Dat cijfer wordt door de blog Stop Feminicide bijgehouden op basis van nieuwsberichten in de pers, want officiële statistieken zijn er nog niet in België. Vorig jaar noteerde de blog minstens 22 gevallen van feminicide, in 2020 waren dat er 26 en in 2017 telden ze er zelfs 43.