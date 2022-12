SJOTCAST WK. “Een finale Brazilië - Frankrijk: Daar moet je als voetbalfan nu voor duimen”

Samba! En hoe. In een indrukwekkende eerste helft tegen Zuid-Korea zette Brazilië zijn kandidatuur van titelfavoriet kracht bij. Host Yanko Beeckman en reporters Jürgen Geril en Pieter-Jan Calcoen maakten het mee vanop de eerste rij en namen meteen een aflevering op in de perszaal van het 974 stadium. “Die keeperswissel: dat was gewoon vernederend.”