21 jaar cel voor man die hondenoppas van Lady Gaga neerschoot

De man die bij een gewapende roofoverval in 2021 de hondenoppas van de Amerikaanse popster Lady Gaga neerschoot, moet 21 jaar de cel in. Dat melden Amerikaanse media maandag.

De 20-jarige dader pleegde een “koelbloedige, gewelddadige daad”, citeerde de Los Angeles Times uit een verklaring van het gerecht in Los Angeles. Volgens de autoriteiten pleitte de dader schuldig aan poging tot moord.

James Howard Jackson schoot de hondenoppas van Gaga neer. — © AP

De nachtelijke straatroof haalde in februari 2021 vele voorpagina’s. “Dogwalker” Ryan Fischer liet destijds in Hollywood drie Franse bulldogs van de zangeres uit, toen hij plots werd benaderd door enkele mannen die uit een auto sprongen. Ze eisten onder bedreiging van een vuurwapen dat hij de dieren aan hen zou overhandigen. De hondenoppas verzette zich en raakte ernstig gewond door een schot. De dieven gingen vervolgens met twee honden op de loop, de derde hond ontsnapte en werd kort daarop teruggevonden.

De overval vond plaats terwijl Lady Gaga in Italië was voor opnames. De twee ontvoerde honden werden twee dagen later op een politiebureau binnengebracht. Het incident leidde tot verschillende arrestaties. In augustus werden al twee mannen veroordeeld tot respectievelijk vier en zes jaar gevangenisstraf voor hun aandeel in de feiten.