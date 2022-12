Brussel plant voor WK-match Spanje-Marokko zelfde politieaanwezigheid als vorige donderdag

© if

De Brusselse autoriteiten voorzien voor de voetbalwedstrijd tussen Marokko en Spanje dezelfde politieaanwezigheid in het centrum van de hoofdstad als afgelopen donderdag. Dat heeft de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) maandagavond gezegd.

“Tijdens de eerste wedstrijd (België-Marokko, red.), op 29 november, was de interventiefilosofie a priori gericht op het gedogen van een feestelijke menigte, de bescherming van de locatie Winterpret, de handhaving van de openbare orde en het herstel daarvan indien die in het gedrang kwam... Jullie hebben kunnen vaststellen dat wij donderdag ons personeel nog hebben versterkt (...). De politie slaagde er samen met de buurtbewoners in om de situatie te kalmeren. Morgen zal hetzelfde mechanisme worden gebruikt”, verklaarde de burgemeester.

Philippe Close werd door verschillende oppositieraadsleden (MR-Open VLD, Engagés-CD&V, PVDA) ondervraagd over de gewelddaden tijdens de wedstrijd tussen Marokko en België op 29 november. Hij benadrukte dat er die dag, zoals bij alle grote evenementen die op het grondgebied van de stad plaatsvinden, nauw werd samengewerkt met de andere politiezones, het Gewest, de federale overheid, de brandweer, de medische diensten, de MIVB... Voorbereidende vergaderingen en briefings vonden plaats en debriefings achteraf, klonk het.

“Dankzij de eenheid van commando en de samenwerking tussen de politiezones en de federale politie konden we de incidenten indammen op één laan met een politieapparaat dat het stadscentrum en Winterplezier beschermde. Elk geval van schade is er een te veel, en de eerste slachtoffers zijn de winkeliers en bewoners van de wijk Lemonnier. Ik zal dit nooit accepteren. Er is geen excuus voor dit geweld”, voegde hij eraan toe.