Ouderen zwaarst getroffen door oorlog in Oekraïne, blijkt uit rapport van Amnesty

Ouderen in Oekraïne zijn over het algemeen zwaarder getroffen door de Russische inval in hun land. Dat blijkt uit een rapport dat Amnesty International dinsdag publiceert. Ouderen worden vaker gedood en gewond, wonen vaker in gevaarlijke omstandigheden en krijgen na hun ontheemding moeilijker toegang tot huisvesting dan jongere mensen.

Het rapport documenteert hoe ouderen in door conflicten getroffen gebieden vaak achterblijven of niet in staat zijn te vluchten. “De inval van Rusland in Oekraïne, die verwoestende gevolgen heeft gehad voor burgers van alle leeftijden, bedreigt de fysieke veiligheid van ouderen en heeft miljoenen mensen uit hun huizen verdreven”, klinkt het bij Laura Mils, onderzoeker bij Amnesty International. “De verwoestende invasie van Rusland heeft een onevenredige impact op ouderen in Oekraïne. Velen blijven achter in gebieden waar ze regelmatig gevaar lopen door meedogenloze grond- en luchtaanvallen.”

“Oudere mensen verblijven vaak in onveilige huizen. Als ze kunnen vluchten, komen ze terecht in opvangcentra die over onvoldoende middelen beschikken om in hun behoeften te voorzien, in het bijzonder wanneer ze een handicap hebben. Van daaruit lopen ze het risico in door de overheid uitgebate zorgvoorzieningen te worden geplaatst. Nu de winter hard toeslaat, moet de internationale gemeenschap dringend in actie komen om de steun voor deze groep te versterken.”

Derde van slachtoffers ouder dan 60

Bijna een kwart van de Oekraïense bevolking is 60-plusser. Volgens het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR), dat gegevens verzamelt over burgerslachtoffers in Oekraïne, vormden 60-plussers 34 procent van de burgers die tussen februari en september 2022 omkwamen. Dit geldt voor slachtoffers van wie de leeftijd bekend is.

Ouderen, die vaker gezondheidsproblemen hebben, lopen ook meer risico’s in bezette gebieden, waar Russische troepen de toegang tot humanitaire hulp ernstig beperken.

Amnesty International roept regeringen en internationale organisaties op om de steun voor ouderen in Oekraïne op te voeren door de vrijwillige evacuatie van ouderen naar het buitenland te vergemakkelijken. Ook wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat ouderen voorrang krijgen op het gebied van financiële hulp, en door het creëren van huisvesting die toegankelijk is voor oudere mensen met een handicap.