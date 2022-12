Sodexo-restaurants schrappen kreeft van het menu: “Komt niet overeen met onze inzet voor dierenwelzijn”

Alle restaurants van dienstenbedrijf Sodexo schrappen kreeft definitief van het menu. Dat meldt dierenrechtenorganisatie GAIA dinsdagochtend in een communiqué. De beslissing kadert in de inspanningen van het bedrijf om actief in te zetten op dierenwelzijn, luidt het. Eerder stapte Sodexo ook al volledig over op scharreleieren en in 2018 zweerde de cateraar in overleg met GAIA foie gras af in zijn bedrijfsrestaurants.

“Bij Sodexo kiezen we nu voor een directe stop van kreeft op het menu. Als marktleider willen we een goed voorbeeld geven. De gangbare praktijk van kreeften onbedwelmd koken, komt niet overeen met onze inzet voor dierenwelzijn”, zegt Valentine Boone, Corporate Responsibility-expert van Sodexo.

GAIA reageert tevreden op de beslissing van Sodexo. “De hele weg die kreeften afleggen van vangst tot dood is een lijdensweg. Ze worden getransporteerd in piepschuimdozen, met gelpacks, verticaal, met hun scharen omhoog. Bij aankomst worden ze in het beste geval in leven gehouden in watertanks, soms maandenlang. Met hun scharen samengebonden, een hoge bezettingsdichtheid, artificiële, felle verlichting en geen schuilplaats. Uiteindelijk worden de kreeften dan onbedwelmd gekookt of levend doormidden gesneden”, hekelt de organisatie, die erop wijst dat het wetenschappelijk is bewezen dat kreeften wel degelijk pijn ervaren. “Sodexo is een zeer grote speler en heeft dan ook een stevige impact op het dierenwelzijn. Hopelijk volgen de andere cateraars dit goede voorbeeld nu ook”, aldus GAIA.