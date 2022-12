“Hij wilde me doden”: schoot Bulgaarse grenswachter vluchteling neer? Land ontkent incident

Het zou gaan om de 19-jarige Syriër Abdullah El Rustum: de jongeman zou de grens op 3 oktober hebben proberen oversteken, en werd daarbij volgens het onderzoeksplatform beschoten door Bulgaarse grenswachters. De beelden tonen hoe de asielzoeker op de grond valt, nadat een kogel door zijn hand en vervolgens in zijn borst gaat.

“Eerst schoten ze twee keer in de lucht, daarna schoten ze recht voor ons in de grond”, klinkt het bij El Rustum in een gesprek met Lighthouse Reports. “Maar we waren niet bang, we vroegen: ‘Waarom doe je ons dit aan?’ Daarna schoten ze op ons en werd ik geraakt. De wijze waarop hij schoot was direct: hij wilde me doden.”

Onderzoek zou de locatie van het incident bevestigen, maar Bulgarije betwist inmiddels de juistheid van de beelden en de conclusies van het onderzoeksplatform. “Er zijn duidelijke conclusies dat er geen schot werd afgevuurd door een Bulgaarse grenswachter”, zegt de Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken Ivan Demerdzhiev. “Onze grenswachters werden de laatste tijd geconfronteerd met meer agressie van mensen die Bulgarije illegaal proberen binnen te raken, sommigen gebruiken zelfs stenen en messen. Als iemand verwacht dat de Bulgaarse politie niet reageert op zulke daden, zijn ze verkeerd”, klonk het verder.