Zuid-Koreaanse coach Bento stopt na zware nederlaag tegen Brazilië: “Beslissing was vooraf al genomen”

Zuid-Korea was maandagavond in de achtste finale tegen Brazilië tijdens de eerste helft de speelbal van de Goddelijke Kanaries. De Aziaten werden bij momenten van het kastje naar de muur getikt en moesten met een 4-0-achterstand de kleedkamer.

In de (overbodige) tweede helft herstelde Zuid-Korea het evenwicht enigszins, en kon het zelfs scoren, maar bondscoach Paulo Bento besefte na afloop ook dat een kwalificatie er nooit had ingezeten. Hij kondigde tegelijk zijn afscheid aan.

“Het werd de moeilijke wedstrijd die we verwachtten”, reageerde de Portugees. “We wisten dat we het zouden moeten opnemen tegen een hele sterke ploeg.”

“Uiteraard werd onze missie nog een stuk moeilijker nadat we een vroege tegengoal moesten slikken. Daarna slaagden ze erin te scoren elke keer ze in de buurt van onze goal kwamen”, aldus de Portugese coach, voor wie het zijn laatste wedstrijd was op de Koreaanse bank. Hij kondigde maandagavond immers zijn afscheid aan.

Beslist in september

“Dit was mijn laatste dag als trainer van Zuid-Korea. Ik las nu een pauze in en ga dan mijn opties bekijken. Ik heb het nieuws al meegedeeld aan de spelers en de bondsverantwoordelijken. Het is een beslissing die ik reeds in september heb genomen. Ik dank de bond en de spelers voor alles wat ze hebben gedaan”, aldus Bento, die sinds 2018 in functie was. Het was zijn eerste job als bondscoach.