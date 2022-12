Brazilianen zijn niet vies van een gek dansje: ook 28 jaar geleden deden ze het al (en toen hadden ze er extra reden toe)

Brazilië speelde maandagavond in de achtste finales van het WK Zuid-Korea helemaal aan flarden tijdens de eerste helft. De Goddelijke Kanaries scoorden maar liefst vier keer in een halfuur tijd en gingen na hun doelpunten letterlijk aan het dansen. En als je van één land op een WK dansjes mag verwachten, dan zijn het wel de Brazilianen. Ook op het WK van 1994 deden ze het al.

De beelden van de dansende Braziliaanse spelers in de match tegen Zuid-Korea zullen, ongeacht de uitkomst van dit WK, herinnerd worden. Maar 28 jaar voor Neymar, Vinicius Jr, Richarlison en co op het gras dansten, waren er Bebeto, Romario en Mazinho. Die pakten uit met een opvallende, maar schitterende viering nadat Bebeto in de kwartfinale van het WK 1994 scoorde tegen Nederland.

Bebeto was twee dagen voor de wedstrijd voor het eerst vader geworden. Toen hij na iets meer dan een uur spelen de Brazilianen op een 0-2-voorsprong bracht, ging de kersverse papa zijn doelpunt vieren door wiegbewegingen te maken. Zijn landgenoten Romario en Mazinho kopieerden de viering: het leverde iconische beelden op. De viering zou later nog meer dan eens op voetbalvelden te zien zijn. (Lees verder onder de video)

De Brazilianen werden nadien wel bruusk wakker geschud, want meteen na de goal van Bebeto zorgde Dennis Bergkamp voor de Nederlandse aansluitingstreffer en even later hingen de bordjes zelfs gelijk. Uiteindelijk wonnen de Brazilianen toch met 3-2 na een goal van Branco. Ze zouden nadien doorstoten tot de finale en die uiteindelijk ook winnen van Italië na een strafschoppenreeks.