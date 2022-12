Chinese oud-president Hu Jintao voor eerst sinds mysterieuze exit op congres in publiek verschenen

De Chinese oud-president Hu Jintao is deze week voor het eerst in het publiek opgedoken sinds oktober. Toen werd de 79-jarige tijdens het congres van de Communistische partij door twee zaalstewards van het podium geleid. De ongebruikelijke scène verstoorde de verder perfect gechoreografeerde slotceremonie. Maandag woonde Hu de begrafenisplechtigheid van oud-president Jiang Zemin bij, zo is te zien op beelden van staatsomroep CCTV.

Aan de zijde van president Xi Jinping bracht Jintao een laatste eerbetoon aan Jiang. Op de beelden is te zien hoe hij hierbij wordt ondersteund door een assistent. Hu wordt niet echt gezien als een aanhanger van de huidige partijleider. Hij behoort tot het kamp van de Communistische Jeugdliga in de partij, die door Xi werd verzwakt. In 2012 droeg Hu na twee termijnen het ambt van secretaris-generaal over aan Xi.

Hu staat voor het oude “collectieve” leiderschapsmodel met vertegenwoordigers van verschillende facties en met leeftijds- en termijnlimieten, die de 69-jarige Xi nu met zijn derde termijn terzijde wil schuiven.

Het incident op het partijcongres deed de internationale gemeenschap vermoeden dat er meer zat achter Hu’s plotse vertrek. Volgens staatsmedia was de politicus ziek en had hij simpelweg rust nodig, maar sommigen interpreteerden het voorval als een duidelijk politieke boodschap van Xi aan degenen die zich tegen zijn derde termijn zouden verzetten. Bovendien werden alle berichten die naar het incident verwezen streng gecensureerd op het internet.