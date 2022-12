Het WK is nog bezig maar opmerkelijk ‘container-stadion’ kan nu al worden afgebroken, en krijgt wellicht tweede leven in … Zuid-Amerika

De achtste finale tussen Brazilië en Zuid-Korea maandagavond was de laatste WK-wedstrijd voor het beruchte Stadium 974. Na zeven matchen zit het toernooi erop voor het allereerste tijdelijke stadion uit de WK-geschiedenis. Een tijdelijk WK-stadion? Inderdaad: het Stadium 974, met zijn felgekleurde containers, zal nu afgebroken worden. En als het goed is een tweede leven krijgen op een andere locatie.

Met de partij tussen Brazilië en Zuid-Korea is er alvast een spectaculair einde gekomen aan het eerste leven van het stadion, met dank aan het prachtige voetbal van de Goddelijke Kanaries. Maar nu zit het toernooi erop voor het eerste tijdelijk WK-stadion uit de geschiedenis: de afbraak kan beginnen, drie jaar nadat de voetbaltempel met een capaciteit van 40.000 toeschouwers opgebouwd werd. Maar wie weet zien we het stadion met de 974 containers als bouwstenen over enkele jaren terug op een wereldkampioenschap. (Lees verder onder de foto)

© REUTERS

De organisatie van het WK in Qatar heeft immers beloofd om het stadion af te breken, te verschepen naar een nieuwe locatie en daar opnieuw op te bouwen. Een waar huzarenstukje als het inderdaad zou lukken. En het zou moeten garanderen dat het stadion in gebruik zal blijven: iets dat in het verleden wel vaker een probleem is gebleken na afloop van het wereldkampioenschap.

Op naar Uruguay?

Waar het Stadium 974 naartoe moet, is nog niet zeker. Aanvankelijk was het plan om het ergens in Afrika een thuis te geven, maar de voorbije weken wordt Uruguay steeds vaker als locatie genoemd. Dat zou kunnen betekenen dat Stadium 974 over enkele jaren weer op een WK voetbal kan gebruikt worden. Uruguay heeft immers interesse om in 2030 samen met Paraguay, Argentinië en Chili de Wereldbeker te organiseren. Geen toeval, want dan is het precies 100 jaar geleden dat Uruguay het allereerste WK voetbal mocht organiseren - en ook won.

