Kameroense voetballegende Samuel Eto’o gaat door het lint en trapt vlogger keihard tegen de grond op het WK in Qatar

Samuel Eto’o is maandagavond in Qatar slaags geraakt met een Algerijnse vlogger na de achtste finale tussen Brazilië en Zuid-Korea. Eto’o, ex-spits van onder meer Barcelona en Inter en huidig bondsvoorzitter van Kameroen, kreeg het net buiten het stadion aan de stok met de Algerijn toen die hem aan het filmen was en vragen stelde over omkoping. De Kameroener reageerde erg boos en deelde uiteindelijk ook een kniestoot uit.

Bekijk de beelden hieronder.

De Algerijnse vlogger, Said Mamouni, vroeg eigen zeggen Eto’o herhaaldelijk of hij scheidsrechter Bakary Gassama had omgekocht tijdens het play-offduel tussen Algerije en Kameroen dat moest beslissen over WK-deelname. In die wedstrijd kwalificeerde Kameroen zich dankzij een doelpunt in de slotminuut. Volgens de Algerijnse bond had de scheidsrechter cruciale fouten gemaakt i, onder meer bij de openingstreffer van Kameroen. Het diende een klacht in bij de FIFA, maar die werd niet aanvaard.