Bewoner (59) kritiek na zware woningbrand in Beringen, onderzoek naar brandstichting

In de Mouterijstraat in Koersel (Beringen) is maandag in de vroege ochtend een zware brand uitgebroken in een halfopen bebouwing. Twee van de drie woningen zijn onbewoonbaar verklaard. Een 59-jarige man werd kritiek afgevoerd. Mogelijk gaat het om brandstichting.

De brand brak rond 2.45 uur uit in het linkse pand van drie woningen die tegen elkaar liggen. Toen de brandweer Zuid-West Limburg arriveerde, stond de woning al in lichterlaaie. Het vuur sloeg via het dak over op de twee aanpalende woningen. Twee huizen zijn onbewoonbaar. De brandweer legde blauwe doeken op het dak van de middelste woning omdat dat ook schade had opgelopen.

Op het moment dat de brand uitbrak, was in de linkse woning een 59-jarige man aanwezig. Hij werd door de brandweer naar buiten gebracht en gereanimeerd. De man werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij verkeert nog steeds in levensgevaar.

De buurtbewoners zijn geschrokken. Buiten aan de linkse woning stond een plaat ‘te koop’. “We weten niet wat er gaande is. Gisterennacht (zondagnacht, red.) was het wel even schrikken. We hoorden mensen roepen en zagen hoge vlammen uit het huis komen. Gelukkig zijn de andere bewoners ongedeerd gebleven”, klinkt het.

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Omdat er een vermoeden is dat de brand werd aangestoken, werd het parket Limburg verwittigd. Een branddeskundige en het labo kwamen ter plaatse om de omstandigheden van de brand verder te onderzoeken.

Rond de woningen werd een politielint getrokken. De straat werd ook tijdelijk afgesloten voor het onderzoek. Ook burgemeester Thomas Vints (CD&V) kwam zondagnacht ter plaatse. “Een branddeskundige komt ter plaatse en zal de juiste oorzaak van de brand in kaart brengen. Dan zal het aan het parket zijn om te kijken hoe het hiermee verder moet. Dankzij een alerte buurvrouw die niet in slaap geraakte zijn de andere bewoners tijdig uit hun woning geraakt. Zij hebben opvang bij familie.”

