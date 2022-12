Knokse schepen staat bevoegdheid Stedenbouw af na heisa over belangenvermenging: “Ik word steevast vanuit één hoek aangevallen”

Wanneer Knokke-Heist op 1 januari drie nieuwe schepenen krijgt, zal Kris Demeyere (GBL) niet langer bevoegd zijn voor Stedenbouw en Stadsontwikkeling. Opvallend: eerder werd Demeyere op de vingers getikt door Audit Vlaanderen vanwege mogelijke belangenvermenging in een vastgoedzaak, al heeft hij dat zelf altijd ontkend. “Er is genoeg heisa geweest”, zegt hij.

Demeyere zou volgens Audit Vlaanderen in een staat van belangenvermenging zijn geweest toen hij destijds moest oordelen over een vastgoedproject van Frank Hemelaer, die ook al geïnvesteerd had in de garage van Demeyere. De schepen van Stedenbouw heeft dat altijd ontkend, maar geeft nu zijn bevoegdheid Stedenbouw wél door vanaf 1 januari.

“Er is genoeg heisa geweest, en ik wil in alle sereniteit verder werken voor onze gemeente”, zegt Demeyere. Tegelijk benadrukt de schepen dat hij niet wegloopt van zijn verantwoordelijkheid. “Op 1 januari beginnen er drie nieuwe schepenen. Jonge gasten. Dan wordt nu eenmaal geschoven met bevoegdheden, net zoals dat vorig jaar het geval was. Iemand die voor de eerste keer schepen is, kan je moeilijk met Openbare Werken belasten.”

“Horizonten verbreden”

Die nuance klopt: de bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken, toch ook niet de minsten, verwisselden op 1 januari 2022 van schepen. Exact een jaar later gaat Stedenbouw naar Jan Morbee (GBL), terwijl Demeyere er onder andere Openbare Werken en Waterbeheersing bijkrijgt. Straks worden Bert Debrandere, Nick Wenmaekers en Antoine Geerinckx - allen van de fractie Gemeentebelangen - de nieuwe krachten. “Er zijn gesprekken geweest over de nieuwe verdeling van de bevoegdheden, en ik wilde na tien jaar wel eens iets anders doen. Mijn horizonten verbreden”, legt hij uit.

Demeyere had het wel een beetje gezien met alle beschuldigingen. “Vanuit een bepaalde hoek word ik steevast aangevallen, met de hulp van een lek in het stadhuis. Het zij zo. Dat ze maar één stedenbouwkundig dossier vinden dat inhoudelijk niet correct is verlopen.”

Gefrustreerd

Het ging destijds over een schepencollege dat Demeyere - vanwege een mogelijke band met de familie Hemelaer - eigenlijk niet mocht bijwonen. Vanaf 2023 wordt hij verantwoordelijk voor Openbaar Domein, Lokale Economie, Landbouw en Visserij, Mobiliteit en Waterbeheersing.

“Zaken die goed op elkaar af te stemmen zijn, en die vaak overlappen”, zegt Demeyere. “Ik blijf ontkennen dat ik mij ooit schuldig heb gemaakt aan belangenvermenging. Bepaalde mensen zijn nu eenmaal erg gefrustreerd. Maar nogmaals: ik wil nu gewoon in alle sereniteit verder werken.”

Ook burgemeester Piet De Groote (GBL) ontkent dat de wissel ook maar iets met Audit Vlaanderen te maken heeft. “Kris is een uitstekende schepen met een enorme dossierkennis. Moest hij zware fouten hebben gemaakt, hadden we al lang ingegrepen. Want dit dateert van jaren terug”, zegt De Groote. “Hij vond het tijd voor iets anders, en verder gaan wij niet in op de beschuldigingen die steeds vanuit één bepaalde hoek komen. En dat zegt misschien wel meer over die persoon dan over Kris.”