Indonesië opnieuw opgeschrikt door aardbeving

De beving was vooral voelbaar in Jember, een stad in het oosten van Java, en in de regio rond Kuta op Bali, een populaire reisbestemming. Er zou geen risico voor een tsunami zijn, zo stelde Daryono gerust. Het epicentrum van de beving lag op ongeveer 223 kilometer ten zuiden van Jember.

Indonesië ligt op de Pacifische Ring van Vuur, waar aardbevingen en vulkaanuitbarstingen frequent voorkomen. Zo kwamen vorige maand nog 321 mensen om het leven bij een aardbeving op Java. Daarnaast raakten toen ook zo’n 62.000 huizen beschadigd. De afgelopen twee dagen moesten ook ruim 2.400 personen evacueren nadat de vulkaan Semeru was uitgebarsten.