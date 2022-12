Duitse televisiefiguur wint lotto, maar krijgt hartaanval als hij geld gaat innen

Het was me onlangs de dag wel voor Andreas Ellerman: de Duitse vastgoedmiljonair en televisiefiguur won 42.182 euro met de lotto, maar kreeg een hartaanval toen hij zijn winst ging innen.

De 56-jarige Ellerman voelde zich plots erg benauwd toen hij met zijn winst naar huis terugkeerde. In het ziekenhuis bleek dat de man een hartaanval had gekregen en zijn bloeddruk was gevaarlijk hoog. “De artsen gebruikten een elektrische schok om mijn hart weer in het juiste ritme te laten kloppen”, klinkt het in de Duitse krant Bild.

Inmiddels is de man aan de beterhand, zo meldde hij zelf op Instagram. Hij bedankt zijn volgers voor alle steunbetuigingen en in een video in zijn Instagram-verhaal vertelt de miljonair ondertussen weer thuis te zijn.