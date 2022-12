“We halen de Meir leeg”: oproep tot rellen na achtste finale Marokko, politie staat paraat en “zal niet aarzelen om in te grijpen”

De Marokkanen nemen het dinsdag om 16 uur op tegen Spanje in de tweede ronde van het WK voetbal. Op sociale media gaat een bericht de ronde om massaal op straat te komen en in Antwerpen “de Meir leeg te halen”. De politie benadrukt dat ze paraat staan en zullen ingrijpen als de openbare orde in het gedrang komt, ouders raden elkaar op Facebook aan om hun kinderen thuis te houden. Ook in Kortrijk is de politie op haar hoede na een oproep tot ‘ambras’.

De Antwerpse politie maakte vorige week, na de voetbalmatch tussen Marokko en Canada, een zware balans op na de uit de hand gelopen straatfeesten bij Marokkaanse supporters. In totaal werden 35 personen bestuurlijk gearresteerd. Drie politiemensen, allen leden van het bemiddelingsteam, raakten gewond. Twee werden geraakt door vuurwerk, één iemand werd bekogeld door stenen.

Marokko speelt dinsdagnamiddag de volgende WK-match tegen Spanje en er wordt gevreesd dat er weer kleine rellen zouden kunnen ontstaan in Antwerpen door een bericht dat verspreid werd op sociale media. De oproep werd via een Snapchat-account gedeeld, waarin stond dat elke buurt op het Kiel, in Borgerhout en in Deurne naar de Meir moet om daar alles leeg te halen. “Als we allemaal samen komen, kunnen de flikken niks meer doen”, stond er geschreven.

De politie benadrukt dat ze op de hoogte zijn en paraat staan om in te grijpen waar nodig. “Morgen spelen Marokko en Spanje de achtste finale voor de wereldbeker. In de marge ervan gaan berichten rond die aanzetten tot vernielingen. We houden morgen zichtbaar en niet zichtbaar toezicht en aarzelen niet om in te grijpen wanneer de openbare veiligheid in het gedrang komt”, aldus de politie op Twitter. (Lees hieronder verder)

Op Facebook roepen verschillende mensen ook op om hun kinderen thuis te houden en te controleren of ze aanwezig zijn op school. “Graag iedereen die kinderen heeft die dag uw zoon, dochter of binair kind te controleren op zijn aanwezigheid thuis of tijdens de les. Graag dit bericht delen. Bij deze is iedereen gewaarschuwd!”, staat er.

Ook in Kortrijk

Ook de politiezone Vlas houdt de stationsbuurt van Kortrijk dinsdagavond discreet in de gaten na de WK-match Marokko-Spanje van dinsdagmiddag. Er circuleert een oproep op de sociale media om ‘rwina’ of ambras te maken na de match in de Kortrijkse stationsbuurt.

“Eigenlijk doen we dat al na elke match van Marokko, maar het is tot nu toe rustig gebleven”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier. “Enkel na de match tegen Canada werd vorige week een persoon opgepakt die vond dat hij moest provoceren.”

Detavernier wijst erop dat niet enkel bij matchen van Marokko de stationsbuurt en andere buurten in de gaten worden gehouden. “Met de voetbalcel van ons korps houden we ook de risicomatchen in de gaten van KV Kortrijk. We hebben dus enige ervaring op dat vlak.”