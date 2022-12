Selim Amallah wil op WK zijn Belgische moeder eren, die hij in 2011 zag sterven: “Hij speelt elke match voor zijn mama”

Bij Standard mag Selim Amallah (26) niet meer meedoen omdat hij niet het makkelijkste karakter is en zijn aflopende contract niet wil verlengen. Toch is de middenvelder op dit WK een belangrijke pion bij Marokko, dat straks wil stunten tegen Spanje. Al scheelde het niets of Amallah was een verloren talent geweest. Toen hij op 14-jarige leeftijd zag hoe zijn mama plots een hersenbloeding kreeg en stierf, was hij compleet het noorden kwijt.