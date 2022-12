Union-speler Loïc Lapoussin in dronken toestand opgepakt door politie

Loïc Lapoussin is zondagochtend om 11 uur in Ukkel dronken uit het verkeer gehaald. De Union-middenvelder trok de aandacht van agenten doordat hij opvallend gedrag vertoonde in de wagen. Lapoussin parkeerde zich in het midden van de weg, weigerde een alcoholtest af te leggen en werd door de politie meegenomen, zo meldt La Dernière Heure.