Een brand niet ver van een vliegveld in het Russische Koersk. Vermoedelijk het gevolg van een Oekraïense droneaanval. — © Tass/ABACA

Op twee dagen tijd hebben Oekraïense drones vernielingen aangericht op drie militaire vliegvelden op Russisch grondgebied, honderden kilometers over de grens. Het is de eerste keer dat het belegerde land op die schaal in de tegenaanval gaat op Russisch grondgebied. Maar waarom doet Oekraïne dat?