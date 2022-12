Kamer stemt “eerstdaags” opnieuw over opheffing parlementaire onschendbaarheid Dries Van Langenhove

De plenaire vergadering van de Kamer stemt eerstdaags over de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Dries Van Langenhove, die werd verkozen vanop een lijst van het extreemrechtse Vlaams Belang. De commissie voor Vervolgingen van de Kamer adviseert de parlementsleden om in te gaan op het verzoek van de procureur-generaal bij het Gentse hof van beroep, na een gerechtelijk onderzoek tegen Van Langenhove wegens doodsbedreigingen en laster. In maart 2021 werd de parlementaire onschendbaarheid van Van Langenhove al eens opgeheven.