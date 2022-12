Iraanse Revolutionaire Garde: “Twaalf saboteurs opgepakt”, ook adjunct-directeur van persbureau achter tralies

In Iran zijn twaalf personen opgepakt die volgens de Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps dat geldt als ‘hoeder van de revolutie’, deel uitmaken van een “groep saboteurs” die banden heeft met “contrarevolutionairen” in Nederland en Duitsland. Iran is al weken in de ban van een grootschalig volksprotest tegen de machthebbers in Teheran.

Volgens de Garde wordt het netwerk geleid wordt door “contrarevolutionairen” die wonen in Duitsland en Nederland. De leden poogden zich te bewapenen en hadden de intentie om “activiteiten gericht tegen de nationale veiligheid” te ondernemen, zo citeert het officiële persbureau Tasnim de provinciale afdeling van de Revolutionaire Garde in Markazi. Ze werden ingerekend en hun “plannen voor oproer” verijdeld, klinkt het nog. Details over de plaats en het tijdstip van de arrestaties werden niet gecommuniceerd.

Ook de adjunct-directeur van persbureau Fars werd gearresteerd. Abbas Darvish Tavanger zou zich bezondigd hebben aan “het vervalsen van nieuws”. Fars is een van de verschillende persbureaus in het land die dicht bij de autoriteiten in Teheran staan.

De adjunct-directeur is nog steeds in hechtenis. De openbare omroep stelt nog dat hij probeert te achterhalen waarom er geknoeid zou zijn met het nieuws “en hij valse nieuwsbulletins maakte”. Het gaat om vertrouwelijke berichten voor bepaalde geabonneerden. Fars meldde op 26 november via Telegram dat toegang van gebruikers tot de website verstoord was na een cyberaanval. Een groep die zich omschreef als ‘Black Reward’ eiste die aanval op, en stelde tientallen vertrouwelijke berichten bemachtigd te hebben.

Aanhoudende protesten

Medio september brak in Iran protest uit na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De zedenpolitie van de sjiitische theocratie had haar opgepakt omdat ze de kledingvoorschriften van het land zou hebben overtreden. Bij haar arrestatie raakte ze gewond, en enkele dagen later bezweek ze aan die verwondingen.

Sinds de start van het protest zijn al honderden personen gestorven. Iran ziet onder meer de hand van de VS en bondgenoten in het protest, en beschuldigt ook de Iraans-Koerdische groepen in het buitenland.

Een generaal van de Garde had het vorige week over meer dan 300 doden bij de rellen, waaronder tientallen leden van de veiligheidsdiensten. De ngo Iran Human Rights rapporteerde twee weken geleden echter al 416 doden slachtoffers. Duizenden personen zijn gearresteerd.