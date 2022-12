Ongeduldige bestuurder ‘toetert’ zichzelf in de val en wordt betrapt op dronken rijden

Een ongeduldige bestuurder, die bovendien dronken bleek, kreeg van de Sint-Niklase politierechtbank een stevige boete en een rijverbod. De man had zichzelf in de val ‘getoeterd’.

De bejaarde man was samen met zijn echtgenote eerder dit jaar op cafébezoek in Sint-Gillis-Waas. Terwijl zijn echtgenote eerst nog even naar het toilet wou alvorens ze huiswaarts zouden keren, nam de man al plaats achter het stuur van de wagen.

Omdat de dame nogal lang weg bleef, claxonneerde hij op de parking enkele keren om zijn dame, die onderweg naar het toilet nog wat bekenden was tegenkomen en nog wat was blijven kletsen, tot spoed aan te manen. “Maar door dat getoeter trok ik blijkbaar de aandacht van enkele politieagenten die in het naastgelegen politiekantoor zaten. Ik had dat dus beter niet gedaan,” legde de man uit aan de rechter.

De agenten namen een ademtest af en die bleek zwaar in het rood te gaan. Het leverde de bejaarde man, die tien jaar geleden ook al tegen de lamp was gelopen, een rijverbod van 45 dagen en een zware boete op. Zijn echtgenote, die als eigenares van het voertuig ook terecht stond omdat ze haar wagen ter beschikking had gesteld, werd vrijgesproken.