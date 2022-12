Hoge kortingen op shirts van de Rode Duivels: “We krijgen ze niet verkocht”

Het WK is amper voorbij voor de Belgen, maar toch raakt de merchandising rond de Rode Duivels al niet meer verkocht. Bij Decathlon staan de shirts met 45 procent korting afgeprijsd. “De beleving is er gewoon nooit geweest.”

Van 90 euro naar 83, dan naar iets boven de 60 en nu nog 50 euro: de prijzen voor een shirtje van de Rode Duivels zijn in vrije val op de website van sportwinkelketen Decathlon. De winkel is niet de enige die bradeert met Rode Duivels-spullen. Ook bij belgoshop.be, de webwinkel met het meest uitgebreide assortiment aan merchandising rond onze nationale ploeg, geven ze bijna 30 euro korting op een truitje.

Dat komt uiteraard omdat de Rode Duivels al naar huis zijn omdat ze vroeger dan verwacht uitgeschakeld zijn op het WK in Qatar. Maar de kortingen zijn toch wel héél fors.

(Lees verder onder de foto)

De vroegtijdige uitschakeling van de Belgen doet ook de truitjesverkoop geen deugd. — © BELGA

“De beleving is er gewoon nooit geweest”, zei Jo Appeltans al, die belgoshop.be runt. Hij zit nog met een enorme stock aan tienduizenden Rode Duivels-producten. “Die zullen nog een jaar of twee in stock moeten blijven tot het volgende EK, in Duitsland.”

Van de duizend shirts die hij had ingeslagen, heeft hij amper 20 tot 30 procent verkocht.

Het ligt ook een beetje aan de shirts zelf, zegt Decathlon. “Het rode shirt, met de vlammen op, is gewoon niet zo geslaagd qua design. Het witte LOVE-shirt verkoopt wel iets beter.”

Ook de chocolade van Côte d’Or met beeltenissen van de Rode Duivels wordt al verkocht met korting (3 +1 gratis). “Maar dat is een promotiecampagne die al langer gepland stond en losstond van de verkoopsresultaten of de resultaten van de Rode Duivels”, laat Côte d’Or weten.

Op de website van de Belgische voetbalbond zelf is er géén korting op de truitjes van de Duivels en betaal je nog altijd 89,99 euro.