Wit-Russische oppositieleidster zit na ziekenhuisopname terug in cel

De 40-jarige Kolesnikova werd “in de loop van het weekend overgebracht van het ziekenhuis van Homel (de tweede grootste stad van het land, red.) naar de cel”, zo berichtte het gevangen oppositielid Viktor Babariko op Telegram. Volgens de politicus, waar Kolesnikova de rechterhand van was, zal ze nu zeker tien dagen onder medisch toezicht staan.

De vader van de politica, die haar “slechts tien minuutjes” mocht bezoeken, getuigde dat de Wit-Russische was afgevallen en dat ze nog erg zwak was. Kolesnikova werd afgelopen week met spoed geopereerd voor een geperforeerde maagzweer.

De 40-jarige is een van de bekendste oppositieleden en werd in september 2021 veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf. In 2020 was ze een van de leiders van de massale protesten tegen de president Aleksandr Loekasjenko, nadat die zichzelf had uitgeroepen als winnaar van de verkiezingen.