Tienduizend aanslagbiljetten voor verkeersbelasting dubbel verstuurd

De Vlaamse Belastingdienst heeft in de week van 21 november 10.000 aanslagbiljetten verkeersbelasting voor personenwagens dubbel verstuurd. De oorzaak is een menselijke fout in het drukproces, meldt de dienst. Burgers die een dubbele betaling uitvoeren, krijgen automatisch hun tweede betaling teruggestort.

Het gaat om 10.000 van de 200.000 aanslagbiljetten die in de week van 21 november op papier verstuurd werden. Bij de digitale aanslagbiljetten, die via eBox verzonden werden (140.000), waren er geen problemen.

Controleren of een aanslagbiljet dubbel is, kan door te controleren of het kohierartikel (links midden) en het bedrag (rechts bovenaan) hetzelfde zijn. Als dat het geval is, moeten mensen de betaling slechts één keer uitvoeren. Betalingen via QR-code kunnen sowieso niet dubbel worden uitgevoerd, want de QR-code is na een eerste betaling niet meer actief.

Wie toch een dubbele betaling doet, krijgt automatisch de tweede betaling teruggestort, aldus nog de Vlaamse Belastingdienst.