Op naar de volgende Vivaldi-ruzie? Plots ligt verlenging van vijf kerncentrales op tafel, maar Groen vindt maar één optie haalbaar

Blijven straks vijf in plaats van de voorziene twee kerncentrales langer open? De deur daarvoor staat niet op een kier, maar zelfs wagenwijd open. Aanleiding is een rapport van Elia waaruit blijkt dat er extra energiecapaciteit nodig is om de winters ‘24-’25 en ‘25-’26 zonder black outs door te komen. De liberalen en CD&V duwen alvast op het gaspedaal om naast Doel 4 en Tihange 3 ook de oudste centrales Doel 1 en 2 en Tihange 1 een levensduurverlenging te geven. Al is het lang niet zeker of de groenen in dat scenario willen meespelen.