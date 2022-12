Apple laat Belgische klanten toe om voortaan zelf iPhones en Macs te herstellen

Apple staat klanten in acht Europese landen, waaronder België, toe om zelf apparaten te repareren. Daarmee breidt het Amerikaanse techbedrijf een eerder dit jaar in de Verenigde Staten geïntroduceerd programma uit.

Met het programma, dat te boek staat als Self Service Repair, kunnen gebruikers in Frankrijk, België, Duitsland, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Zweden voortaan online onderdelen kopen voor de iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 en bepaalde laptops. Daarmee kunnen ze zelf reparaties uitvoeren. In het kader van het dinsdag aangekondigde programma kunnen klanten voor ongeveer 60 euro een reparatietoolkit huren, losse onderdelen kopen en handleidingen van Apple ontvangen.

Apple raadt de meeste consumenten niet aan hun eigen apparaten te repareren. Voorstanders van het recht op reparatie dringen er al jaren bij het bedrijf op aan om deze praktijk toe te staan. Het programma ging in april voor het eerst van start in de VS. Voor de nieuwste iPhones met nieuwere M2-chips is doe-het-zelfreparatie nog niet mogelijk.