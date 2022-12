Parket-generaal van Cassatie ziet geen reden om veroordeling van ‘duivelskoppel’ Lacote en Van Acker te verbreken

De Britse zakenman Marcus Mitchell werd al in 1996 om het leven gebracht in De Haan, en Lacote en Van Acker werden korte tijd nadien opgepakt maar kwamen na enkele maanden vrij en vluchtten naar het buitenland. In december 2011 werd het koppel door het West-Vlaamse hof van assisen bij verstek tot levenslange opsluiting veroordeeld, maar het duurde tot november 2019 voor ze in Abidjan konden gearresteerd worden. Beide beschuldigden tekenden verzet aan, maar ook op hun nieuwe proces oordeelde de jury dat ze schuldig waren aan moord. In het arrest werd wel rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn.

Beide beschuldigden stapten daarop naar het Hof van Cassatie en wierpen onder meer op dat het West-Vlaamse assisenhof op de preliminaire zitting besloten had negen getuigen niet op de roepen. Normaal is een cassatieberoep tegen een dergelijk preliminair arrest niet mogelijk maar de verdediging van Lacote en Van Acker zag daarin een schending van het gelijkheidsbeginsel, en kreeg daarover gelijk voor het Grondwettelijk Hof.

Hun cassatieberoep werd daarom wel als ontvankelijk beschouwd, maar volgens het parket-generaal is er geen reden om de veroordeling door het assisenhof te verbreken. Volgens het openbaar ministerie heeft de voorzitter van het assisenhof immers voldoende gemotiveerd waarom hij weigerde de negen getuigen op te roepen. De verdediging van Lacote en Van Acker was het daar niet mee eens en drong aan op een verbreking.

Het Hof van Cassatie doet uitspraak op 20 december.