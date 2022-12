Olympische marathon met... airconditioning? Qatar ziet gekoelde WK-stadions als troef voor kandidatuur Olympische Spelen

Door het WK voetbal leeft de olympische droom van Qatar meer dan ooit. Het kan naar eigen zeggen nu ook zijn “ingenieuze airconditioning” in de huidige voetbalstadions in de strijd gooien bij haar kandidatuur voor de Olympische Spelen van 2036.

LEES OOK.Het WK voetbal als generale repetitie? Qatar stelt zich nu ook kandidaat voor de Olympische Spelen van 2036

“Zelfs de olympische marathon kan worden gelopen over een parcours dat door middel van airco’s wordt gekoeld”, aldus ingenieur Saud Abdulaziz Abdul Ghani, die dertien jaar werkte aan de koelsystemen in zeven van de acht stadions die tijdens het WK worden gebruikt.

Qatar heeft plannen om de Zomerspelen van 2036 naar Doha te halen en wil met het WK voetbal laten zien dat de hitte geen onoverkomelijk bezwaar hoeft te zijn. “We hebben de wereld bewezen dat we technologisch gezien de mogelijkheden hebben”, zei Ghani. “We kunnen het opnieuw doen. Het is haalbaar en mogelijk.”

Het WK atletiek van 2019 vond plaats in het Khalifa International-stadion, waar de airco’s toen ook al voor een aangename temperatuur zorgden. De marathon werd vanwege de hitte pas na middernacht gelopen over de boulevard van Doha. Zelfs toen was het nog zo warm, dat tientallen atleten met uitdrogingsverschijnselen uitvielen.

Er zijn momenteel al straten in de oliestaat met airconditioning en er ligt een trimbaan van 1,1 kilometer met airco in een stadspark, maar volgens ingenieur Ghani is het niet nodig om complete straten te voorzien van mechanische luchtkoeling voor de marathon. “Dat is niet nodig. Je kunt denken aan koelstations en dergelijke. Technisch gezien is alles mogelijk. Laat de Spelen maar komen en dan zullen we zien.”

© EPA-EFE