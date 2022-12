Al-Jazeera trekt naar Internationaal Strafhof voor dood van journaliste Abu Akleh

Televisienetwerk al-Jazeera heeft dinsdag aangekondigd dat het een aanklacht neerlegt bij het Internationaal Strafhof in Den Haag over de dood van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh. Zij werd op 11 mei doodgeschoten tijdens een operatie van het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever.

De zender beweert “nieuw bewijs” te hebben gevonden over de omstandigheden waarin de bekende journaliste werd gedood. Zo zouden Abu Akleh en haar collega’s rechtsreeks beschoten zijn. Israël beweerde eerder dat ze waarschijnlijk tijdens een vuurgevecht per ongeluk is doodgeschoten door een Israëlische militair, maar volgens haar werkgever is er geen sprake van twijfel.

Volgens al-Jazeera vond er helemaal geen vuurgevecht plaats op de plek waar de journaliste was en waren daar ook geen andere mensen. De filmploeg zou bovendien in het volle zicht zijn geweest van het leger en met hun kleding duidelijk hebben gemaakt dat ze van de pers waren.

De aanklacht kadert binnen een “bredere context van aanvallen gericht tegen al-Jazeera en tegen journalisten in Palestina”, zo stelt Rodney Dixon KC, advocaat voor de zender. “Het gaat niet om een losstaand incident, maar om een moord die deel uitmaakt van een breder patroon dat het openbaar ministerie moet onderzoeken om degenen die verantwoordelijk zijn te identificeren en hen aan te klagen”, zei hij.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas zei eerder dat hij wil dat het ICC zich buigt over Abu Aklehs dood. Ook de Palestijnse autoriteiten houden Israël verantwoordelijk voor haar overlijden, maar het Strafhof is wel niet verplicht de zaak aan te nemen.

Israël werkt alvast niet mee aan externe onderzoeken naar de dood van de journalist. “Niemand zal soldaten van het Israëlische leger onderzoeken en niemand zal ons preken geven over moraal in de oorlogsvoering, zeker niet al-Jazeera”, laat premier Yair Lapid weten in een reactie. Israël heeft zich niet aangesloten bij het ICC.

