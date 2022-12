President Macron hekelt paniekzaaierij rond stroomonderbrekingen in Frankrijk: “We zullen stand houden als iedereen zijn werk doet”

“Stop ermee! We zijn een geweldig land, we hebben een geweldig energiemodel, we houden deze winter stand ondanks de oorlog. En ik vraag dat iedereen zijn werk doet”, zei de president bij zijn aankomst op een Europese top in de Albanese hoofdstad Tirana.

“Het werk van EDF (Franse stroomproducent, red.) is de centrales doen draaien, het werk van de regering is om een plan op te stellen en het werk van iedereen is om soberheid te betrachten.” Afgelopen zaterdag riep Macron al op om niet te panikeren over mogelijke stroomonderbrekingen. Hij zei zelfs dat ze vermeden konden worden als het verbruik met tien procent wordt verminderd.