Elke dag alcohol? Ella (28) en William (27) kunnen het zich zelfs niet voorstellen: “Ik was bang van mijn eigen papa”

Hasselt/Bocholt/Tessenderlo

Niet jongeren zijn het vaakst probleemdrinkers, wel 55-plussers: minder dan 1 procent van de jongeren drinkt elke dag. Die evolutie merken ze ook in de cafés. “Bij de studenten is niet bier, maar water het best verkochte drankje”, zegt Dave Van Thillo van café Ambiorix in Hasselt. De jongeren zelf hebben zo hun eigen redenen om niet (meer) te drinken. “Mijn papa werd soms zo agressief dat ik er bang van werd.”