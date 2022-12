Vrouw die eerst zélf werd opgelicht, sluist 347.000 euro van slachtoffers door naar criminelen: “Het werd een verslaving”

De 48-jarige A.D. uit Nieuwpoort werd begin 2021 zelf slachtoffer van vriendschapsfraude via het internet. De goedgelovige vrouw raakte aan de praat met zogezegd een andere vrouw, maar in werkelijkheid ging het om een criminele bende. Ze schreef hen enkele duizenden euro’s over. Toen ze doorhad dat ze opgelicht was, diende A.D. geen klacht in. Integendeel, ze raakte opnieuw aan de praat met de oplichters en besloot bizar genoeg hen een handje te helpen.

“Als handlangster leende ze haar rekeningnummer uit en verleende ze hand- en spandiensten”, sprak de procureur. Ofwel legde ze zelf contact met de slachtoffers, ofwel bracht ze de oplichtster in contact met hen. In ieder geval liet ze toe dat haar rekeningnummer gebruikt werd om het geld op te storten. Dat stortte ze allemaal door naar de bende, na eerst zelf haar schulden te hebben weggewerkt.

Zware schadevergoedingen

De vrouw werd nu vervolgd voor tien feiten van oplichting, informaticabedrog en witwassen. In totaal ontving ze op haar rekening 347.770 euro crimineel geld, dat ze overschreef aan de criminelen. “Van drie mensen die ze kende, verkreeg ze toegang tot hun bankrekening en schreef ze zelf geld over”, vervolgde de procureur. “De anderen werden opgelicht via vriendschapsfraude door een bende boven haar. Het geld dat op haar rekening werd gestort, stortte ze door.”

De vrouw kreeg nu 40 maanden effectieve celstraf en 800 euro boete. Omdat ze het volledige bedrag nooit zelf ten winste maakte, veroordeelde de rechter haar “bij billijkheid“ om 15.000 witwasgeld terug te betalen. Ze moet wel nog zware schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers die door haar toedoen veel geld verloren. Twee vrouwen uit Blankenberge en Antwerpen krijgen zo 60.000 en 100.000 euro terug. Andere slachtoffers moet ze nog enkele tienduizenden euro’s terugbetalen. Wellicht zal ze er een afbetaalplan voor aanvragen.

Verslaving

Wat bezielde de vrouw nu om mee te werken met haar eigen oplichters? “Daar kunnen we zelf geen antwoord op bieden”, sprak haar advocaat. “Ze was verwikkeld in een kluwen van oplichters boven haar waar ze eigenlijk eerst zelf het slachtoffer van was geworden. Op den duur werd het voor haar een soort verslaving om zo veel mogelijk geld van anderen te kunnen nemen en door te storten. Die vrouw heeft begeleiding nodig.”

A.D. zelf was van weinig zegs. “Sorry dat ik jullie kwetste”, sprak ze tegen de burgerlijke partijen. De rechter legde evenwel een effectieve celstraf op.