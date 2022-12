“Jullie mediaspelletjes mogen ophouden”: Miguel Wiels neemt het op voor Niels Destadsbader

Miguel Wiels deelde dinsdag een screenshot van een artikel in Dag Allemaal op Instagram. “Transfer van ‘goudhaantje’ Niels Destadsbader levert voorlopig vooral kritiek op”, staat er te lezen. In het stuk komt onder meer oud-presentator Kurt Van Eeghem aan het woord, die het ongehoord vindt hoeveel geld neergeteld werd voor Destadsbader terwijl er nu zoveel ontslagen vallen bij de VRT.

“Hij is het grootste talent waar ik ooit mee samenwerkte”, schrijft Wiels bij de post. “Jullie mogen nu wel ’s gaan ophouden met die mediaspelletjes en dat populistische bashen. #transferpolitiek #foei”

Wanneer we hem bellen, legt Wiels uit over welke mediaspelletjes hij het heeft. “Dit artikel past in een reeks van maandenlang bashen, altijd vanuit dezelfde mediahoek”, zegt hij. “Het is duidelijk dat dat te maken heeft met transferpolitiek. Maar ik vind dat rechtschapen journalisten zich daar niet aan zouden mogen bezondigen.” De mediahoek waarover de producent het heeft, is DPG Media, de vorige werkgever van Destadsbader. Dag Allemaal behoort tot DPG Media.

Wiels reageert ook op de uitspraak van Van Eeghem, over de ontslagronde bij de VRT en de 400.000 euro per jaar die de zanger krijgt. “Eerst en vooral: ik weet niet wat Niels verdient”, zegt Wiels. “Maar op dat moment bleken de plannen van de openbare omroep inhoudelijk interessanter. Het is gewoon te makkelijk en nogal populistisch om Niels in één adem te noemen met de ontslagen die nu vallen bij de VRT. Die ontslagen horen bij de logische transformatie van een overheidsbedrijf en die zouden sowieso gevallen zijn.”

Ups en downs

De muziekproducent is ervan overtuigd dat Niels dit minder moment in zijn carrière te boven komt. “Een carrière gaat in vlagen, met ups en downs. Er gebeuren dingen in je carrière die je achteraf bekeken misschien anders zou doen, hoewel het een beslissing is die je toen vanuit een rechtschapen gevoel nam.”

De harde kritiek hoeft niet, vindt Wiels. “Waren zijn tussenkomsten op het WK het beste dat hij ooit in zijn carrière deed? Misschien niet. Maar om hem daar zo op af te rekenen, vind ik zeer onterecht. We hebben het hier over een jongen die in tien jaar tijd stapels MIA’s verzameld heeft, Sportpaleizen gevuld heeft en heel populaire programma’s gepresenteerd heeft. Hij doet één jaar minder populaire dingen en hij krijgt de wind van voren. Give him a break.”

Volgens zijn goede vriend gaat Destadsbader goed om met de kritiek. “Niels is een zeer taaie kerel die met beide voeten goed in de klei staat en omringd wordt door een sterk team. Hij zal dit ongetwijfeld te boven komen. Tegelijkertijd is hij een man van 34 die zijn stinkende best doet om iets van zijn carrière te maken. Ik vind het zeer onterecht dat dit allemaal gebeurt. Niels is een fantastische kerel met een goede inborst. Er is een gezegde dat je best stilzit als je geschoren wordt, dat is wat hij nu moet doen. Hij doet er goed aan niet te reageren, maar ik had het nu wel gehad.”