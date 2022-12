Bijzondere buit van de douane: vlees, schilden en schedels van bedreigde diersoorten

De Belgische douane, het FAVV en de FOD Volksgezondheid hebben tijdens een operatie van Interpol een collectie schedels, skeletten en schilden van bedreigde dierensoorten in beslag genomen. Ook werden er levende dieren en stukken ivoor en koraal ontdekt. Dat meldt de FOD Volksgezondheid in een persbericht.

De Belgische overheidsdiensten namen deel aan operatie Thunder, die wordt door Interpol gecoördineerd en heeft als doel de controles op de handel in bedreigde planten en dieren en de bijhorende bijproducten te verhogen.

In het kader van die operatie werden er gedurende twee dagen extra controles georganiseerd in de aankomsthal van de luchthaven van Zaventem en via de luchtvrachtdienst Brucargo. Ook de postpakketjes van bpost werden aan specifieke controles onderworpen.

Tijdens die controles werd er vooral gefocust op plantaardige en dierlijke producten (hout, geneesmiddelen, cosmetica, voedingssupplementen, ….) en op wilde beschermde soorten. Het doel was ook informatie te verzamelen om de organisatie en de werking van criminele organisaties beter te begrijpen.

Op de luchthaven lag de focus op de vluchten uit Midden- en West-Afrika. Koffers werden geopend en gecontroleerd. Er werden 2 stukken ivoor, 4 stukken koraal, 2,62 kg varanenvlees en 3,6 kg apenvlees gevonden. Ook kwamen er voedingssupplementen aan het licht die gemaakt zijn op basis van beschermde planten. Een serum op basis van apenextract werd ook in beslag genomen. Daarnaast werden 107 overtredingen vastgesteld die betrekking hadden op beschermde gezondheidsproducten, levensmiddelen, planten en plantaardige producten.

Schilden en skeletten

In oktober werden er controles uitgevoerd bij een antiquair. Daar werden meer dan 20 specimens in beslag genomen: schildpadschilden en -skeletten, koralen, schelpen (reuzenmosselen), opgezette papegaaien, beren- en apenschedels en een slagtand van een olifant, voor een totale waarde van meer dan 7.000 euro. Bij de inbeslagnames in oktober waren ook levende dieren betrokken: 1 Gabonese grijze papegaai (ter waarde van meer dan 1 000 euro) en 1 Gila-monster.

Operatie Thunder heeft tot nu toe al geleid tot aanzienlijke inbeslagnames en arrestaties. De operatie loopt nu zes jaar en 125 landen hebben deelgenomen aan deze zesde editie. In totaal werd meer dan 750 kilo ivoor, 25 neushoornhoorns, orchideeën, cactussen en grote hoeveelheden hout in beslag genomen. Er werden ook veel levende dieren ontdekt: ongeveer 100 grote katten, 30 apen, enkele honderden vogels en duizenden reptielen en schildpadden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)