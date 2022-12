DE AANSLAGEN. De Zwijger: “Als hij had gepraat, konden de aanslagen nog vermeden worden”

Na de aanslagen in Parijs stijgt de spanning in België. Iedereen beseft dat er nog leden van de terreurcel in en rond Brussel kunnen zitten. Salah Abdeslam, die uiteindelijk gearresteerd wordt, had alles kunnen veranderen. Hij lijkt aanvankelijk ook mee te werken met de speurders. Maar plots zwijgt hij, na een cruciale ontmoeting in de gevangenis...