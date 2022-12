Ook in november was één op de zeven treinen te laat

De stiptheid van de treinen is in november nauwelijks verbeterd tegenover oktober. Opnieuw kwam één op de zeven treinen met te veel vertraging aan op zijn bestemming, zo blijkt dinsdag uit cijfers op de opendatawebsite van spoornetbeheerder Infrabel.

Tijdens de maand november kwam 85,3 procent van de passagierstreinen op het Belgische spoornet met maximaal zes minuten vertraging aan in Brussel of in het eindstation. In oktober was dat 85,2 procent, het laagste niveau sinds november 2018. In november vorig jaar bedroeg de stiptheid nog 90,8 procent.

Daarnaast werden er in november 3.202 treinen gedeeltelijk of volledig geschrapt. Dat komt overeen met 3,7 procent van alle treinen. In november 2021 was dat 3,3 procent.

Vertragingen zijn het vaakst te wijten aan spoorwegmaatschappij NMBS (36,8 procent) of aan ‘derden’ (35,1 procent), zoals spoorlopers of persoonsongevallen. Bij geschrapte treinen is dat telkens iets meer dan 40 procent.

Door de dalende stiptheidscijfers dreigt de stiptheid over het volledige jaar onder de 90 procent uit te komen. Dat zou de eerste keer zijn sinds 2018. Van januari tot en met oktober - dat zijn de recentste cijfers op de website van NMBS - stond de stiptheid nog net boven de 90 procent (90,05 procent), maar daar was dus de 85,3 procent van november niet bijgerekend.