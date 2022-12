Britse justitie kent immuniteit ex-koning Juan Carlos ten opzichte van vroegere minnares toe tot troonsafstand in 2014

De Britse justitie heeft de vroegere Spaanse koning Juan Carlos onschendbaarheid tot zijn troonsafstand in 2014 toegestaan in verband met de beschuldiging van het lastigvallen van zijn vroegere minnares.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn was tussen 2004 en 2009 de minnares van Juan Carlos, nu 84 jaar. Zij zegt dat ze vanaf 2012, na de breuk, acht jaar lang te zijn bespioneerd en lastig gevallen door toedoen van de vroegere monarch. Een groot deel van die periode is dus na zijn troonsafstand.

De 57-jarige Deense zakenvrouw zegt dat ook haar kinderen zijn bedreigd. Ze heeft in oktober 2002 klacht ingediend in Londen, waar ze woont en eiste een vergoeding voor psychologische schade, verlies aan inkomsten door angst en wil met rust gelaten worden.

Sinds 2020 in de Verenigde Arabische Emiraten in ballingschap levend, verwerpt Juan Carlos de beschuldigingen met klem. Hij zette een gerechtelijke procedure in gang om immuniteit te verkrijgen.

Britse rechters oordeelden dinsdag dat de ten gelaste gelegde feiten van voor de troonsafstand “voor rechtbanken” in het Verenigd Koninkrijk onder onschendbaarheid vallen. Daarmee is de procedure niet achter de rug want het merendeel van de beschuldigingen dateert echter van na 2014.