Nederland kiest voor abortuspil via de huisarts

Nederlandse vrouwen die een ongewenste zwangerschap willen afbreken, kunnen hiervoor binnen afzienbare tijd ook terecht bij hun huisarts voor een abortuspil. Na de Tweede Kamer stemde dinsdag ook de Eerste Kamer in met de verstrekking van de abortuspil via de huisarts. Een ruime meerderheid steunde een initiatiefwetsvoorstel, dat was ingediend door coalitiepartijen D66 en VVD, samen met PvdA en GroenLinks.

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat er meer keuzevrijheid is voor vrouwen. Nu moeten ze nog naar een van de huidige zestien abortusklinieken om hun zwangerschap te laten beëindigen. In sommige delen van Nederland is er geen kliniek.

Het gaat om de tweede vernieuwing van de Nederlandse abortuswet in veertig jaar. Deze zomer stemde het parlement nog in met een initiatiefwet van dezelfde partijen over het schrappen van de verplichte vijf dagen bedenktijd voorafgaand aan een abortus.